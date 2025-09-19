A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE SC1 RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA VERSO MILANO
Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 21:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre;
-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, seguendo le indicazioni per Milano Certosa.