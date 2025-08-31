A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (SC1)
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (SC1)
Roma, 31 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A4, verso Brescia/Venezia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, seguendo le indicazioni per Milano Viale Certosa.