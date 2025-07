A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (SC1)

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il ramo di immissione sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle quattro notti di lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 23:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 luglio.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Pero, immettersi sulla SS11 verso la A8, entrare in A8 Milano-Varese verso Varese, uscire a Fiera Milano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione del capoluogo lombardo, per poi proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa, verso Milano Centro.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia, uscire a Cormano e rientrare dallo stesso svincolo verso Torino, per poi entrare sul Raccordo Viale Certosa verso Milano Centro.