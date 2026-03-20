A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 MILANO-VARESE E USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 MILANO-VARESE E USCITA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest attraverso il nodo Milano Ghisolfa seguendo le indicazioni per Autostrada A8 ed entrare in A8 in direzione Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, in A4, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione A8;
proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero e immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Cascina Merlata;
-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in uscita per chi proviene da Torino.
In alternativa, uscire a Cormano o ad Agrate, sulla stessa A4, o allo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Italia, sulla A52 Tangenziale nord di Milano;
-dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 5:00 di giovedì 26 marzo, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
proseguire sulla A4 verso Torino, immettersi sulla A50 Tangenziale ovest attraverso il nodo Milano Ghisolfa seguendo le indicazioni per la A8 ed entrare in A8 in direzione Varese;
anticipare l’uscita allo svincolo di Milano viale Certosa, in A4, proseguire sul Raccordo Milano Viale Certosa verso Milano, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo Milano Viale Certosa in direzione A8;
proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero ed immettersi in A8 verso Varese allo svincolo di Cascina Merlata.