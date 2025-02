A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A8 E TRATTO ALLACCIAMENTO A52 TANGENZIALE NORD-SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 24 febbraio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Brescia, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, proseguire sulla A4 verso Torino, uscire allo svincolo di Pero ed entrare in A8 allo svincolo di Cascina Merlata, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese;

-dalle 21:00 di venerdì 28 febbraio alle 5:00 di sabato 1 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A52 Tangenziale nord di Milano (km 139+000) e Sesto San Giovanni (km 136+500), verso Torino.

In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A52, seguire le indicazioni per Rho/A50 Tangenziale ovest di Milano, immettersi sulla SS36 verso Milano e rientrare sulla A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Sarà contestualmente chiuso, per chi percorre la A52 Tangenziale nord, il ramo di immissione sulla A4, da Bologna verso Torino, oltre al ramo di ingresso dello svincolo di Monza Sant’Alessandro.