A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna.
In alternativa, uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e immettersi in A51 Tangenziale est, seguendo la direttrice Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.