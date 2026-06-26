A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 26 giugno 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso la A51 Tangenziale est.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e immettersi sulla A52 Tangenziale nord, in direzione Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia e immettersi sulla A51 Tangenziale est verso Bologna.