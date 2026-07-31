A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD VERSO BOLOGNA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD VERSO BOLOGNA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle quattro notti di lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Bologna.
In alternativa, uscire dallo svincolo di Sesto S. Giovanni, immettersi sulla SS36 ed entrare in A52 Tangenziale nord verso Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire sulla A4, verso Brescia e immettersi sulla A51 Tangenziale est, in direzione Bologna.