A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 luglio;
-dalle 23:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 luglio.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e immettersi in A52 Tangenziale nord verso Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia e immettersi in A51 Tangenziale est seguendo le indicazioni per Bologna.