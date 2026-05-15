A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Roma, 15 maggio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle due notti di lunedì 18 e martedì 19 maggio, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Sesto San Giovanni, seguire le indicazioni per Cinisello Balsamo centro, percorrere via Padre Pio, via Galilei, viale Valtellina, cavalcavia Vulcano ed entrare in A52 allo svincolo Sesto Viale Italia, verso Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e immettersi sulla A51 Tangenziale est in direzione Bologna.