A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO
Roma, 24 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione viadotto, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso A1 Milano-Napoli, direzione Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 5:00 di giovedì 28 maggio;
-dalle 23:00 di giovedì 28 alle 5:00 di venerdì 29 maggio.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 e immettersi sulla A52 Tangenziale nord seguendo le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia e immettersi sulla A51 Tangenziale est di Milano, seguendo le indicazioni per Bologna.