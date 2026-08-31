A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A51 TANGENZIALE EST
Roma, 31 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di martedì 1 e mercoledì 2 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A51 Tangenziale est, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia, uscire ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP208 in direzione Brugherio ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.