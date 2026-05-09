A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE IMMISSIONE A35 BREBEMI VERSO MILANO

Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A35 BreBeMi, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale;

-dalle 22:00 di venerdì 15 alle 5:00 di sabato 16 maggio, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Brescia ovest, al km 215+300 della A4, alla rotatoria seguire le indicazioni per A35 BreBeMi/Lago D’Iseo, proseguendo sulla SP11 Tangenziale sud e immettersi sul Raccordo Tangenziale/A35 verso Travagliato/Ospitaletto/A35.