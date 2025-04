A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE GRUMELLO, CAVENAGO, BERGAMO, TREZZO, ROVATO, CAPRIATE E CORMANO

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 9 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100 o di Ponte Oglio, al km 191+000.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 9 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 10 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Cavenago, in uscita per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900;

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Dalmine;

verso Brescia: Seriate;

-sarà chiusa la stazione di Grumello, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Seriate, al km 179+100 o di Ponte Oglio, al km 191+000.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 10 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 11 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Trezzo, in uscita per chi proviene da Milano e da Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Capriate, al km 160+700;

-sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Dalmine;

verso Brescia: Seriate;

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo, al km 193+200 o di Ospitaletto, al km 206+400.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 11 ALLE 5:00 DI SABATO 12 APRILE

-sarà chiusa la stazione di Capriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Trezzo;

-sarà chiusa la stazione di Rovato, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Palazzolo, al km 193+200, o di Ospitaletto, al km 206+400;

-sarà chiuso lo svincolo di Cormano, in entrata e in uscita, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+000.