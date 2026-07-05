A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE GRUMELLO, AREA DI SERVIZIO SEBINO NORD E ROVATO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE GRUMELLO, AREA DI SERVIZIO SEBINO NORD E ROVATO
Roma, 5 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Grumello, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Seriate o proseguire sulla A4 verso Brescia/Venezia e uscire a Ponte Oglio;
-dalle 20:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Sebino nord”, situata nel tratto compreso tra Rovato e Palazzolo, verso Milano;
-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 5:00 di sabato 11 luglio, sarà chiusa la stazione di Rovato, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Ospitaletto o proseguire sulla A4 verso Milano e uscire a Palazzolo.