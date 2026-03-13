A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE STAZIONI DI DALMINE, SERIATE E BERGAMO E AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE STAZIONI DI DALMINE, SERIATE E BERGAMO E AREA DI SERVIZIO BREMBO NORD
Roma, 13 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 marzo, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo;
-dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 marzo, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello;
-dalle 20:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “Brembo nord”, situata nel tratto compreso tra Dalmine e Capriate, verso Milano;
-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 marzo, sarà chiusa la stazione di Bergamo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Dalmine;
verso Brescia: Seriate.