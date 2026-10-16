A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE DI BRESCIA OVEST, OSPITALETTO, ROVATO, PALAZZOLO, PONTE OGLIO E GRUMELLO

Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 20 OTTOBRE

–sarà chiusa la stazione di Brescia Ovest in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Ospitaletto;

verso Venezia: Brescia Centro.

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

-saranno chiuse le stazioni di Brescia Ovest e Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Rovato;

verso Venezia: Brescia Centro.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 OTTOBRE

-saranno chiuse le stazioni di Ospitaletto e Rovato in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Palazzolo;

verso Venezia: Brescia Ovest.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 22 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 23 OTTOBRE

-saranno chiuse le stazioni di Rovato e Palazzolo in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Ponte Oglio;

verso Venezia: Ospitaletto.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 23 ALLE 5:00 DI SABATO 24 OTTOBRE

-saranno chiuse le stazioni di Palazzolo e Ponte Oglio in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Grumello;

verso Venezia: Rovato.

DALLE 21:00 DI SABATO 24 ALLE 5:00 DI DOMENICA 25 OTTOBRE

-saranno chiuse le stazioni di Ponte Oglio e Grumello in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Seriate;

verso Venezia: Palazzolo.

DALLE 21:00 DI DOMENICA 25 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 26 OTTOBRE

-sarà chiusa le stazione di Grumello in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano: Seriate;

verso Venezia: Ponte Oglio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.