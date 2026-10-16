A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE DI BRESCIA OVEST, OSPITALETTO, ROVATO, PALAZZOLO, PONTE OGLIO E GRUMELLO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATE DI BRESCIA OVEST, OSPITALETTO, ROVATO, PALAZZOLO, PONTE OGLIO E GRUMELLO
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire interventi di potenziamento e ammodernamento degli impianti di stazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 19 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 20 OTTOBRE
–sarà chiusa la stazione di Brescia Ovest in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Ospitaletto;
verso Venezia: Brescia Centro.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 20 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE
-saranno chiuse le stazioni di Brescia Ovest e Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Rovato;
verso Venezia: Brescia Centro.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 21 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 22 OTTOBRE
-saranno chiuse le stazioni di Ospitaletto e Rovato in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Palazzolo;
verso Venezia: Brescia Ovest.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 22 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 23 OTTOBRE
-saranno chiuse le stazioni di Rovato e Palazzolo in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Ponte Oglio;
verso Venezia: Ospitaletto.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 23 ALLE 5:00 DI SABATO 24 OTTOBRE
-saranno chiuse le stazioni di Palazzolo e Ponte Oglio in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Grumello;
verso Venezia: Rovato.
DALLE 21:00 DI SABATO 24 ALLE 5:00 DI DOMENICA 25 OTTOBRE
-saranno chiuse le stazioni di Ponte Oglio e Grumello in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Seriate;
verso Venezia: Palazzolo.
DALLE 21:00 DI DOMENICA 25 ALLE 5:00 DI LUNEDI’ 26 OTTOBRE
-sarà chiusa le stazione di Grumello in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Venezia.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Seriate;
verso Venezia: Ponte Oglio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.