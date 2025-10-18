A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO
Roma, 18 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, nelle tre notti di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata verso Torino.
In alternativa si consiglia di entrare a Cormano, a Milano Viale Certosa o a Monza.
Si ricorda che lo svincolo di Sesto San Giovanni è chiuso, in modalità permanente, in entrata verso Brescia, per consentire lavori di ripristino dell’impalcato del cavalcavia di svincolo, danneggiato a seguito di un incidente.