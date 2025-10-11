A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 11 ottobre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, nelle tre notti di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Sesto San Giovanni, in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.

In alternativa, si consiglia di entrare a Cormano, a Milano Viale Certosa o a Monza.