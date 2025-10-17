A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 17 ottobre 2025- Sula A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre;

-nelle tre notti di mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Cavenago;

verso Brescia: Capriate.