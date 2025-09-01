A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO

Roma, 1 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, nelle due notti di giovedì 4 e venerdì 5 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Cavenago;

verso Brescia: Capriate.