A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI TREZZO
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Trezzo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia:
verso Milano: Cavenago;
verso Brescia, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 20 tonnellate, potranno entrare alla stazione di Capriate; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 20 tonnellate, dovranno entrare a Cavenago, in considerazione della limitazione in peso sul ponte “su fiume Adda”, per la quale non è possibile entrare a Capriate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.