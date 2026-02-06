A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI SERIATE
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 febbraio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Bergamo;
verso Brescia: Grumello.