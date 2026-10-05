A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI MONZA
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Monza, in entrata verso Brescia, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 ottobre;
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 5:00 di sabato 10 ottobre.
In alternativa, entrare allo svincolo di Sesto San Giovanni.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.