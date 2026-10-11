A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI DALMINE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI DALMINE
Roma, 11 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiusa la stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, per consentire lavori di pavimentazione.
In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Capriate;
verso Brescia: Bergamo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.