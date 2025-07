A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI AGRATE E IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 luglio, con orario 21:00-5:00:

-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Brescia.

In alternativa si consiglia di entrare a Cavenago.

In ulteriore alternativa, entrare in A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano alla stazione di Pessano con Bornago e immettersi in A4 verso Brescia;

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Melegnano.

In alternativa, anticipare l’uscita ad Agrate, percorrere la viabilità ordinaria: SP121 verso Carugate, SP13 in direzione Pessano con Bornago ed entrare in A58 a Pessano con Bornago.