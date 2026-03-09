A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI AGRATE E ALLACCIAMENTO A4/A51 TANGENZIALE EST DA BRESCIA
Roma, 9 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 marzo, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Monza o di Cavenago, sulla stessa A4, o a Pessano con Bornago, sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano;
-sarà chiuso lo svincolo di allacciamento A4/A51 Tangenziale est, in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, uscire alla stazione di Agrate, al km 145+900 della A4, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A51 Tangenziale est allo svincolo di Carugate.