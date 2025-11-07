A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLE STAZIONI DI GRUMELLO, OSPITALETTO E PALAZZOLO
Roma, 7 novembre 2025 – sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 10 novembre alle 5 :00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Grumello in entrata in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa, entrare dalle stazioni Seriate o Ponte Oglio.
-dalle 21:00 di martedì 11 novembre alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Brescia ovest o Rovato;
dalle 21:00 di mercoledì 12 novembre alle 5 :00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Brescia ovest o Rovato;
-dalle 21:00 di giovedì 13 novembre alle 5:00 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Brescia ovest o Rovato;
-dalle 21:00 di venerdì 14 novembre alle 5:00 di sabato 15 novembre, sarà chiusa la stazione di Palazzolo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Brescia.
In alternativa, utilizzare le stazioni di Ponte Oglio o Rovato.