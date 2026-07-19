A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ALLACCIAMENTO CON LA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO PER LAVORI DI ALTRO GESTORE
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELL’ALLACCIAMENTO CON LA A52 TANGENZIALE NORD DI MILANO PER LAVORI DI ALTRO GESTORE
Roma, 19 luglio 2026 – Per lavori di competenza della Milano-Serravalle, sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso, per chi proviene da Torino, l’allacciamento con la A52 Tangenziale nord di Milano verso Bologna, nei seguenti giorni e orari:
-dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 luglio;
-dalle 23:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio.
In alternativa, uscire dallo svincolo di Sesto S. Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco, interconnettersi in A52 Tangenziale Nord e seguire le indicazioni per Bologna.
In ulteriore alternativa, proseguire lungo la A4 verso Venezia ed interconnettersi in A51 Tangenziale est verso Bologna.