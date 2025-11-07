A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI AGRATE E DELL’AREA DI SERVIZIO BREMBO SUD
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di lunedì 10 novembre alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore.
In alternativa, uscire dalla stazione di Cavenago.
Sarà chiusa l’area di servizio “Brembo Sud” situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore;
– dalle 21:00 di martedì 11 novembre alle 5:00 di mercoledì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Agrate in entrata verso Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, entrare dalla stazione di Cavenago.
Sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, uscire dalla stazione di Cavenago.
Sarà chiusa l’area di servizio “Brembo Sud” situata nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia, per consentire lavori di rifacimento delle barriere antirumore;
-dalle 21:00 di mercoledì 12 novembre alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Agrate in entrata verso Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, entrare dalla stazione di Cavenago.
Sarà chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.
In alternativa, uscire dalla stazione di Cavenago.