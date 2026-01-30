A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TREZZO-CAVENAGO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 30 gennaio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 23:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio, sarà chiuso il tratto tra Trezzo e Cavenago verso Milano.
Si precisa che la stazione di Trezzo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trezzo, percorrere la viabilità ordinaria: SP2-SP179 verso Grezzago, via Verdi in direzione Trezzano Rosa, via Cagliari-via Pirandello verso Basiano, via delle Industrie in direzione Cambiago, con rientro in A4 alla stazione di Cavenago;
per la chiusura dell’entrata di Trezzo, le stazioni di Capriate e Cavenago;
-dalle 23:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso il tratto tra Cavenago e Trezzo verso Brescia.
Si precisa che la stazione di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cavenago, percorrere la viabilità ordinaria: via delle Industrie (SP 245) verso Basiano, via Pirandello-via Cagliari in direzione Trezzano Rosa, via Verdi verso Grezzago, SP179 e SP2 in direzione Trezzo, con rientro in A4 alla stazione di Trezzo;
per la chiusura dell’entrata di Cavenago, le stazioni di Trezzo e Agrate.