A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA

Roma, 28 agosto 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre;

-dalle 21:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 in direzione di Monza e rientrare in A4 a Monza.