A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MONZA VERSO BRESCIA E USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO

Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 novembre e dalle 23:00 di venerdì 28 alle 6:00 di sabato 29 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza verso Brescia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 in direzione di Monza e rientrare in A4 a Monza;

-chi percorre la A4 Milano-Brescia, verso Torino, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni.

Si consiglia il seguente percorso: tenere la destra verso la SS36 Monza-Lecco-Cinisello Balsamo, al secondo bivio tenere la destra verso Cinisello Balsamo Centro, alla rotatoria prendere la prima uscita verso la A4 e rientrare al medesimo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione Torino.