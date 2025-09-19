A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-MILANO EST VERSO BRESCIA

Roma, 19 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano est, verso Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 22 alle 5:00 di martedì 23 settembre;

-dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 5:00 di giovedì 25 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione di Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza.