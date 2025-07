A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI E MONZA VERSO BRESCIA

Roma, 18 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia.

Lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord in direzione Bologna e rientrare in A4 a Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano.