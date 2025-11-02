A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO

Roma, 2 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino.

Di conseguenza, lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata verso Torino; si ricorda che l’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia, è chiusa in modalità permanente fino al termine delle lavorazioni, per consentire approfondimenti tecnici e lavori di ripristino del cavalcavia di svincolo, danneggiato a seguito di un incidente.

L’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nelle stesse notti, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto verso Torino e Milano città, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho, sulla SP35 Milano-Meda verso Milano ed entrare in A4 in direzione Torino allo svincolo di Cormano;

per la chiusura del tratto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, immettersi sulla A52 Tangenziale nord in direzione Rho ed entrare in A8 in direzione Varese attraverso il nodo Fiera Milano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.