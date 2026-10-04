A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO MONZA-SESTO SAN GIOVANNI VERSO TORINO

Roma, 4 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino, nei seguenti giorni e orari:

-nelle due notti di mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord di Milano in direzione Rho, la SS36 in direzione Milano e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni.

In ulteriore alternativa, restando sulla A52 Tangenziale nord di Milano, in direzione Rho/A50 Tangenziale ovest, immettersi sulla SP35 Milano-Meda verso Milano e rientrare in A4 allo svincolo di Cormano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.