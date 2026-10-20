A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO GRUMELLO-SERIATE VERSO MILANO

Roma, 20 ottobre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, con orario 23:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Seriate, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Grumello sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, SP91 verso Seriate, SS42 in direzione Grassobbio e rientrare in A4 alla stazione di Seriate, verso Milano;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Milano: Seriate;

per la chiusura dell’entrata di Grumello, verso Brescia: Ponte Oglio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.