A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CORMANO-ALLACCIAMENTO A8 VERSO TORINO

Roma, 6 settembre 2026- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Torino.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Novate nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto verso Torino, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, proseguire sul Raccordo Fiera, proseguire sulla A50 Tangenziale ovest ed immettersi in A4 verso Torino;

per la chiusura del tratto verso A8 Milano-Varese, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho, raggiungere il nodo di Fiera e immettersi in A8 verso Milano o Varese;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Torino e A8/Varese: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia: Monza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.