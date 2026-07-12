A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-ROVATO VERSO MILANO
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-ROVATO VERSO MILANO
Roma,12 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Rovato, verso Milano.
Si precisa che le stazioni di Brescia ovest e Ospitaletto saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, immettersi sulla SP11 verso Ospitaletto, SP9 e rientrare in A4 a Rovato;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano: Rovato;
per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest e Ospitaletto, verso Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;
-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Rovato;
verso Brescia/Venezia: Brescia ovest.