A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-ROVATO VERSO MILANO

Roma,12 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Rovato, verso Milano.

Si precisa che le stazioni di Brescia ovest e Ospitaletto saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, immettersi sulla SP11 verso Ospitaletto, SP9 e rientrare in A4 a Rovato;

per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest e Ospitaletto, verso Milano: Rovato;

per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest e Ospitaletto, verso Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiusa la stazione di Ospitaletto in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Rovato;

verso Brescia/Venezia: Brescia ovest.