A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-OSPITALETTO VERSO MILANO E DELL’IMMISSIONE SULLA A35 BREBEMI

Roma, 28 marzo 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 31 marzo alle 5:00 di martedì 1 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto Brescia ovest-Ospitaletto, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Brescia ovest sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia/Venezia.

L’area di servizio “Valtrompia nord”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, percorrere la SP11 Tangenziale sud di Brescia verso Lago d’Iseo e la SP510 in direzione della SP19, con rientro in A4 alla stazione di Ospitaletto; per la chiusura dell’entrata della stazione di Brescia ovest, verso Milano: Ospitaletto;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Brescia ovest, verso Brescia/Venezia: Brescia Centro;

-sarà chiuso il ramo di immissione sulla A35 BreBeMi per chi proviene da Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire a Brescia ovest e seguire le indicazioni per Lago d’Iseo e A35 Brebemi lungo la SP11 Tangenziale sud.