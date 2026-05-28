A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-OSPITALETTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 28 maggio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di domenica 31 maggio e di lunedì 1 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Ospitaletto, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Valtrompia sud”, situata nel suddetto tratto verso Brescia, mentre l’area di servizio “Valtrompia nord”, in direzione di Milano, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, percorrere la Tangenziale sud di Brescia, verso la A35 BreBeMi e Lago d’Iseo, la SP510, verso Lago d’Iseo/Pisogne e la SP19 seguendo le indicazioni per A4 Ospitaletto/Capriano del Colle, per rientrare in A4, verso Milano, alla stazione di Ospitaletto;

verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ospitaletto, percorrere la SP19 verso Brescia, la SP510, la SP11 e rientrare in A4, verso Brescia, alla stazione di Brescia ovest.