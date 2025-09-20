A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BRESCIA OVEST-BRESCIA CENTRO E L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI BRESCIA OVEST

Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti di martedì 23 e mercoledì 24 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Brescia ovest e Brescia Centro, verso Padova/Venezia.

Si precisa che la stazione di Brescia ovest sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Brescia/Padova e Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Brescia ovest, percorrere la SP11 ed entrare in A21 Torino-Piacenza-Brescia alla stazione di Brescia Centro;

per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest verso Padova/Venezia: Brescia Centro, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Brescia ovest verso Milano: Ospitaletto.