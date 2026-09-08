A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BERGAMO-SERIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ripristino cavi della linea dell’alta tensione, sarà chiuso il tratto compreso tra Bergamo e Seriate, in entrambe le direzioni, Milano e Brescia, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre;

-dalle 23:00 di sabato 12 alle 7:00 di domenica 13 settembre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Brescia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bergamo, percorrere la SS671 seguendo le indicazioni per l’aeroporto di Orio al Serio, proseguire sulla P591bis/SS591bis per circa 5 km in direzione Zanica/Crema/Cremona, immettersi sulla SS42 verso Seriate/Lovere e rientrare in A4 alla stazione di Seriate, verso Brescia, per un totale di 10,6 km;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Seriate, seguire le indicazioni per Bergamo/aeroporto di Orio al Serio e successivamente per Zanica/Capannelle/Grassobbio lungo la SS42, proseguire sulla SS591bis/SP591bis verso Zanica/Bergamo/aeroporto di Orio al Serio e poi sulla SS671 verso A4 e rientrare in A4 alla stazione di Bergamo, per un totale di 10,6 km.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.