A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-VIALE CERTOSA, MONZA-CORMANO E SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO

Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 10 novembre alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Raccordo Milano Viale Certosa in direzione Torino, per consentire lavori di posa cavi.

Saranno chiuse con orario 21:00-5:00 le aree di servizio “Lambro Nord” e “Novate Nord” situate all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire su SS 36 in direzione Lecco, A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e interconnettersi con l’Autostrada A8 in direzione Varese;

per chi è diretto verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire su SS 36 in direzione Lecco, A52 Tangenziale Nord in direzione Rho, R37 Raccordo Fiera Milano in direzione Rho, A50 Tangenziale Ovest in direzione Bologna e interconnettersi con l’Autostrada A4 in direzione Torino presso il nodo di Milano Ghisolfa;

per chi è diretto verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire su SS 36 in direzione Lecco, A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e interconnettersi con l’Autostrada A8 in direzione Milano;

– sarà chiuso lo svincolo di Cormano in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Torino, per consentire lavori di posa cavi.

In alternativa

verso Torino/Varese: entrare allo svincolo di Milano Viale Certosa.

verso Venezia: entrare alla stazione di Monza.

-dalle 22:00 di mercoledì 12 novembre alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano in direzione Torino, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.

Sarà chiusa con orario 21:00-5:00 l’area di servizio “Lambro Nord” situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa , per chi è diretto verso Torino/Milano, una volta che il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente in A52 Tangenziale Nord, interconnettersi con la SP 35 Milano-Meda in direzione Milano ed entrare in Autostrada A4 in direzione Torino presso lo svincolo di Cormano;

per chi è diretto verso Varese, una volta che il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente in A52 Tangenziale Nord proseguire in direzione Rho, interconnettersi con l’Autostrada A8 in direzione Varese presso il nodo Fiera Milano; -dalle 22:00 di giovedì 13 novembre alle 5:00 di venerdì 14 NOVEMBRE , sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino, per consentire lavori di posa cavi.

Sarà chiusa con orario 21:00-5:00 l’area di servizio “Lambro Nord” situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa ﻿- per chi è diretto verso Torino/Milano: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS 36 in direzione Lecco, interconnettersi con la A52 Tangenziale Nord in direzione Rho, interconnettersi con la SP 35 Milano-Meda in direzione Milano ed entrare in Autostrada A4 in direzione Torino presso lo svincolo di Cormano;

per chi è diretto verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS 36 in direzione Lecco, interconnettersi con la A52 Tangenziale Nord in direzione Rho e interconnettersi con l’Autostrada A8 in direzione Varese presso il nodo Fiera Milano.