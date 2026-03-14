A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MONZA E MONZA-CORMANO E USCITA OBBLIGATORIA ALLO SVINCOLO DI SESTO SAN GIOVANNI

Roma, 14 marzo 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 17 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 alla stazione di Monza, in direzione Brescia;

-chi percorre la A4 da Venezia/Brescia verso Milano/Torino, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, rientrare dallo stesso svincolo verso Torino.

DALLE 23:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia, per consentire lavori di posa cavi; -lo svincolo di Sesto San Giovanni, già chiuso in entrata verso Brescia per attività di ripristino del cavalcavia di svincolo danneggiato a seguito di un incidente, sarà chiuso anche in entrata verso Torino, per effetto della chiusura, di seguito indicata, del tratto Monza-Cormano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord verso Monza e immettersi in A4 alla stazione di Monza, in direzione Brescia;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Cormano, verso Torino, per consentire lavori di posa cavi.

Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.

Si ricorda la chiusura dell’entrata, in entrambe le direzioni, dello svincolo di Sesto San Giovanni.

Si precisa che, per chi proviene dalla A52 Tangenziale nord, da Bologna, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 verso Torino e chiuso anche il ramo di allacciamento da Monza Sant’Alessandro sulla A4, sempre in direzione di Torino.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e proseguire sulla SP35 Milano-Meda, per poi immettersi in A4 allo svincolo di Cormano e riprendere il proprio itinerario in direzione di Torino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Torino: Cormano;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni, verso Brescia: Monza.