A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA E ALLACCIAMENTO A8-PERO

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 31 agosto alle 5:00 di martedì 1 settenbre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino/Milano.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord verso Rho, la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

verso Milano e Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Milano o in direzione di Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza;

-nelle due notti di mercoledì 2 e giovedì 3 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Pero, verso Torino.

Si precisa che sarà chiuso il ramo di allacciamento che dal Raccordo di Milano Viale Certosa immette sulla A4, verso Torino.

In alternativa si consiglia di immettersi in A8, verso Varese, uscire allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera Milano, verso Rho, immettersi in A50 Tangenziale ovest di Milano verso Bologna, da cui poi immettersi in A4, in direzione Torino.