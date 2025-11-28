A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO E CORMANO-MONZA
A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO SAN GIOVANNI-CORMANO E CORMANO-MONZA
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 DICEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Lambro nord”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Torino e Milano città, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, proseguire sulla SS36 verso Lecco, A52 Tangenziale nord in direzione Rho e SP35 Milano-Meda verso Milano, per poi rientrare in A4 allo svincolo di Cormano;
verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, immettersi sulla SS36 verso Lecco e sulla A52 Tangenziale nord in direzione di Rho, per poi entrare sulla A8 Milano-Varese verso Varese attraverso il nodo Fiera Milano.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 4 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 5 DICEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Monza, verso Brescia.
Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Brescia e Milano.
L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, proseguire sulla SP35 verso Meda, A52 Tangenziale nord in direzione Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;
per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia: Monza;
per la chiusura dell’entrata di Cormano verso Milano: Milano Viale Certosa;
-uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, per chi percorre la A4 da Brescia verso Torino.
Dopo l’uscita obbligatoria a Sesto San Giovanni, rientrare dallo stesso svincolo e riprendere il proprio itinerario in direzione Torino.