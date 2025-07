A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI MONZA-SESTO SAN GIOVANNI, SESTO SAN GIOVANNI-MONZA E MONZA-CORMANO

Roma, 25 luglio 2025 – Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI LUNEDI’ 28 E MARTEDI’ 29 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni, verso Torino.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monza, percorrere la A52 Tangenziale nord verso Rho e la SS36 in direzione Milano, per entrare in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, verso Torino.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 30 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 31 LUGLIO

-saranno chiusi i tratti Sesto San Giovanni-Monza, verso Brescia, e Monza-Cormano, verso Torino.

Si precisa che la stazione di Sesto San Giovanni sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio ” Lambro Nord”, situata nel tratto tra Monza e Cormano, verso Torino.

In alternativa:

verso Torino: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 in direzione Lecco, la A52 Tangenziale nord verso Monza e entrare in A4 allo svincolo di Monza verso Torino;

verso Brescia: dopo l’uscita obbligatoria a Monza, percorrere la A52 Tangenziale Nord verso Rho e entrare in A4 dallo svincolo di Cormano, verso Brescia;

per la chiusura di Sesto San Giovanni, utilizzare Monza, verso Torino, o Cormano, verso Brescia.