A4 MILANO-BRESCIA: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CORMANO-SESTO SAN GIOVANNI E SESTO SAN GIOVANNI-MILANO VIALE CERTOSA

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A4 Milano-Brescia e sul Raccordo Milano Viale Certosa (SC1), per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 27 E MARTEDI’ 28 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Sesto San Giovanni, verso Brescia.

Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Lambro sud”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, percorrere la SP35 Milano-Meda verso Meda e la A52 Tangenziale nord verso Monza e rientrare in A4 alla stazione di Monza;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Brescia: Sesto San Giovanni;

per la chiusura dell’entrata di Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 30 LUGLIO

Sulla A4 Milano-Brescia:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano viale Certosa, verso Torino/Milano.

Si precisa che gli svincoli di Sesto San Giovanni e di Cormano saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni. Le aree di servizio “Lambro nord” e “Novate nord”, situate nel suddetto tratto, saranno chiuse con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Torino, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord verso Rho, la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa;

verso Milano e Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco e la A52 Tangenziale nord in direzione di Rho e immettersi in A8 verso Milano o in direzione di Varese;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino: Milano Viale Certosa;

per la chiusura dell’entrata di Sesto San Giovanni e Cormano, verso Brescia: Monza.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 30 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 31 LUGLIO

Chi percorre la A4, da Venezia/Brescia verso Milano/Torino, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A8, uscire presso il nodo Fiera Milano, seguire per A52 Tangenziale nord e A50 Tangenziale ovest verso Bologna ed entrare in A4 verso Torino attraverso il nodo di Milano Ghisolfa.

Sul Raccordo Milano Viale Certosa, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Torino.

Di conseguenza, chi proviene da Milano città, verrà deviato obbligatoriamente sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e potrà uscire presso il nodo Fiera Milano verso Rho, percorrere la A50 Tangenziale ovest verso Bologna e immettersi in A4 verso Torino attraverso il nodo Milano Ghisolfa.